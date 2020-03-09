Вооруженные силы Украины (ВСУ) 9 марта утром обстреляли посёлок Зайцево в северной части Горловки. Этот населённый пункт находится на линии разграничения между ДНР и Украиной.
Обстрел был зафиксирован с применением стрелкового оружия утром и в 11.40 по мск, сообщили РИА "Новости".
Глава администрации Горловки Иван Приходько заявил, что в результате обстрела ранен местный житель.
"В поселке Зайцево по улице Полетаева, 141 ранен мирный житель", — сообщил Приходько в соцсетях.
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