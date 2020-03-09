Мирный житель ранен в Горловке после обстрела со стороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 9 марта утром обстреляли посёлок Зайцево в северной части Горловки. Этот населённый пункт находится на линии разграничения между ДНР и Украиной.

Обстрел был зафиксирован с применением стрелкового оружия утром и в 11.40 по мск, сообщили РИА "Новости".

Глава администрации Горловки Иван Приходько заявил, что в результате обстрела ранен местный житель.