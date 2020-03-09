В Италии коронавирус привел к реформам

Итальянские власти готовятся к реформам. Их причиной стал коронавирус и серьезные экономические потери, к которым он привел.

Правительство страны приняло решение увеличить расходы на "массовую шоковую терапию".

"Чтобы выйти из этой чрезвычайной ситуации, мы будем использовать все человеческие и экономические ресурсы", — заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Он не назвал конкретных мер, которые будут предприняты, но подчеркнул, что реформы затронут все сферы жизни.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Румыния закрыла авиасообщения с Италией. Рейсы прекращены с 9-го по 23 марта.