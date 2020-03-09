Американцам не рекомендуют путешествовать на лайнерах

Избегать людных мест и поездок советуют американцам. Особенно это касается граждан преклонного возраста, имеющих хронические заболевания.

С таким обращением к американцам выступил Госдеп США. В ведомстве подчеркнули, что сейчас лучше отказаться от путешествий на круизных лайнерах.

"Граждане США, особенно люди, имеющие проблемы со здоровьем, не должны путешествовать на круизных лайнерах… CDC отмечают, что пожилые люди и путешественники, имеющие проблемы со здоровьем, должны избегать ситуаций, ставящих их в условия повышенного риска возникновения более серьёзного заболевания. Это подразумевает избежание людных мест, поездок, которые не являются необходимыми", — сообщается на сайте внешнеполитического ведомства США.

Предостережение обусловлено распространением в мире коронавируса. В США болезнь подхватили 512 человек. Из них 49 заболели на лайнере Diamond Princess, 21 человек — на лайнере Grand Princess.