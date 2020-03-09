Российский политолог Станислав Белковский в интервью украинскому изданию "Гордон" рассказал, что в его среде ходит слух о происхождении Виктора Януковича от Леонида Брежнева. История связана с космонавтом Георгием Береговым, которого называли внебрачным сыном генсека.
"За Виктора Федоровича, когда тот сел в тюрьму, вступался космонавт Береговой. И было трудно объяснить, почему космонавт Береговой проявляет такое участие к судьбе никому неизвестного тогда Виктора Януковича. Вот так родилась байка, что Янукович - внебрачный сын Берегового. А про Берегового ходили слухи, что он — внебрачный сын Брежнева. И Янукович оказался внебрачным внуком Брежнева", — заявил Белковский.
Вместе с тем Белковский заявил, что байка может быть "полнейшей ерундой".
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