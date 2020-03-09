Северная Корея вывезла со своей территории иностранцев

Иностранных граждан, находящихся на территории Северной Кореи, вывезли из страны. Самолет с несколькими десятками пассажиров прибыл на Дальний Восток.

По сообщению СМИ, это сделано в рамах кампании по борьбе с коронавирусной инфекцией. Ни одного случая заражения этой болезнью в КНДР официально зарегистрировано не было. Однако в северокорейских средствах массовой информации сообщалось, что в карантине находятся тысячи северокорейских граждан.

Сообщается, что на борту самолета, который прилетел сегодня в Россию, находятся в том числе и российские дипломаты.

Ранее "Правда.Ру" писала, что эпидемия коронавируса в Китае пошла на спад. В общей сложности в мире число зараженных 106 893 чел.