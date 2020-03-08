Зеленский заявил, что "не почувствовал" Путина как партнера

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не смог "почувствовать" своего российского коллегу Владимира Путина в качестве партнера. Однако украинский лидер допустил возможность партнерских отношений между Россией и Украиной.