Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не смог "почувствовать" своего российского коллегу Владимира Путина в качестве партнера. Однако украинский лидер допустил возможность партнерских отношений между Россией и Украиной.
"Большинство россиян не хочет, чтобы была война", - рассказал Зеленский подчеркнув, что хочет своими глазами увидеть налаживание отношений между Россией и Украиной.
Президент Украины Владимир Зеленский поставил Российской Федерации ультиматум. Украинский лидер утверждает, что страна выйдет из Минских соглашений.