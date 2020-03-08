Итальянские власти изолировали Венецию и Милан на карантин

Власти Италии приняли решение закрыть самые посещаемые города страны из-за эпидемии коронавируса. Уже из 11 провинций, включая Ломбардию, был запрещен выезд и въезд. Под действие карантина попали и такие центры туризма как Милан и Венеция.

На период карантина остановят работу школы и другие образовательные, спортивные и культурные учреждения. Также будут отменены ранее запланированные массовые мероприятия. Кафе и ресторанам разрешат работать только в том случае, если они обеспечат расстояние между клиентами более одного метра.