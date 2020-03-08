Британец спас от удушья девушку в Альпах

23-летний британец Уилл Филд спас 19-летнюю девушку, которая приехала во Французские Альпы, чтобы покататься на лыжах. В какой-то момент девушка упала со склона и угодила в большой сугроб, из которого остались торчать только ее ноги.

Руки девушки были заблокированы и она начала задыхаться. Ей повезло, что недалеко находился лыжник, который смог ей помочь. Британцу удалось вытащить девушку и спасти ей жизнь. Она отделалась легким испугом.