В Киргизии сначала избили, а потом задержали женщин, вышедших на марш

Около 20 женщин были задержаны полицейскими в столице Киргизии Бишкеке на мирной акции протеста, которая ежегодно проходит в Международный женский день. Женщины разных возрастов и дети вышли на марш, чтобы отпраздновать 8 марта, однако почти сразу на них напали агрессивные мужчины в масках.

Когда на место происшествия прибыла полиция, нападавшие сбежали, а правоохранители усадили в автобусы участниц шествия и увезли в неизвестном направлении.