Украинский политолог Юрий Романенко призвал своих соотечественников готовиться к коллапсу, который начнется в стране из-за провальной политики Владимира Зеленского. По его мнению, президент Украины упустил время для реформ, которые бы могли увеличить эффективность государственных институтов.
Романенко утверждает, что Зеленский неправильно расставил приоритеты, избрав для своего кабмина членов бывшего правительства, а не профессионалов. Даже сейчас, после ряда отставок, профессионалы не хотят участвовать в этом "балагане".
"Уже нет смысла рассуждать о будущем Зеленского и такой Украины. Его нет. Лучше тщательно готовиться к жизни после коллапса. Вот где откроются гигантские возможности. Потому я вообще практически не следил за отставками. Это пляски теней угасающего костра", - подчеркнул политолог.
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