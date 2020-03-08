Политолог спрогнозировал коллапс на Украине из-за правления Зеленского

Украинский политолог Юрий Романенко призвал своих соотечественников готовиться к коллапсу, который начнется в стране из-за провальной политики Владимира Зеленского. По его мнению, президент Украины упустил время для реформ, которые бы могли увеличить эффективность государственных институтов.

Романенко утверждает, что Зеленский неправильно расставил приоритеты, избрав для своего кабмина членов бывшего правительства, а не профессионалов. Даже сейчас, после ряда отставок, профессионалы не хотят участвовать в этом "балагане".