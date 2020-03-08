Авиационная бомба времен Великой Отечественной войны уничтожила БМП с украинскими военнослужащими в Донбассе. Такую информацию журналистам сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Благодаря источнику в 93-й бригаде стали известны обстоятельства очередного происшествия. Во время оборудования капонира военнослужащими 93-й бригады была обнаружена авиационная бомба времен Второй мировой войны. Оценив стоимость находки, с целью наживы предприимчивые боевики решили достать смертоносный предмет своими силами и не придумали ничего лучше, чем вытащить её, зацепив буксировочными тросами за БМП", - рассказал представитель НМ ЛНР.

"В то время как операция по извлечению находилась на финальной стадии, прогремел мощный взрыв. Спустя более 75-ти лет ожидания, бомба достигла своей цели, и украинские фашисты поплатились за террор мирного населения Донбасса. В результате подрыва один оккупант - лейтенант Фирсов погиб, ещё пятеро боевиков - младший сержант Ковальчук, старший солдат Панченко, и солдаты Синенко, Гвоздев и Старченко получили ранения, уничтожена одна единица БМП", - добавил Филипоненко.