Коронавирусом во всем мире заразились почти 105 тыс. человек

Количество зараженных новым типом коронавируса по всему миру почти достигло отметки в 105 тысяч человек. Такие данные опубликовала газета South China Morning Post, которая ведет статистику заболеваемости. В Китае количество инфицированных продолжает оставаться на одной отметке - около 80 тысяч.

Остальной мир не может также эффективно сдерживать недуг, поэтому за прошедшие сутки коронавирусом заразились более 4 тысяч человек. По состоянию на утро воскресения, за пределами Китая насчитывается 24 293 заболевших новым типом коронавируса.