Первый военный США заразился коронавирусом в Европе

В итальянском Неаполе коронавирусом заболел американский военнослужащий. Об этом сообщило Европейское командование ВС США.

"Европейское командование Вооруженных сил США подтверждает первый случай заражения COVID-19 среди американских военных в Неаполе, Италия. Официальные обновления поступят позже", - опубликовано на странице ведомства в Twitter.

В Италии наблюдается самая масштабная вспышка коронавируса в Европе. Опасным недугом в стране уже заболели 4,6 тысячи человек.