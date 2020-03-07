В итальянском Неаполе коронавирусом заболел американский военнослужащий. Об этом сообщило Европейское командование ВС США.
"Европейское командование Вооруженных сил США подтверждает первый случай заражения COVID-19 среди американских военных в Неаполе, Италия. Официальные обновления поступят позже", - опубликовано на странице ведомства в Twitter.
В Италии наблюдается самая масштабная вспышка коронавируса в Европе. Опасным недугом в стране уже заболели 4,6 тысячи человек.
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