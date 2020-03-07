Папа Римский проведет онлайн проповедь из-за коронавируса

Каждое воскресение Папа Римский Франциск проводит проповедь, однако 8 марта вместо понтифика прихожане увидят видеозапись с его участием. Такая мера была принята в Ватикане в связи с распространением нового вида коронавируса.