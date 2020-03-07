Каждое воскресение Папа Римский Франциск проводит проповедь, однако 8 марта вместо понтифика прихожане увидят видеозапись с его участием. Такая мера была принята в Ватикане в связи с распространением нового вида коронавируса.
"Данные меры необходимы, чтобы предотвратить риск распространения COVID-19 из-за скопления людей при проведении контроля для допуска на площадь Святого Петра, об этом нас попросили власти Италии", - сообщили в пресс-службе Святого престола.
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