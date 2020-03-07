"Зрада": на Украине начали производить автомобили LADA

Запорожский автозавод выпустил две пробные партии автомобилей LADA для аудита качества. Разумеется, украинский СМИ впали в истерию. Журналисты задаются вопросом, как такое вообще возможно, чтобы на Украине производили автомобили "страны-агрессора".

Пресс-секретарь корпорации "Укравто" Дмитрий Скляренко сообщил, что выпущенные автомобили будут поставлены дилерам. По его словам, с конвейера сойдут автомобили Lada Vesta, XRay и Largus.