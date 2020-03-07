"Надул щеки": политолог об ультиматуме Зеленского

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал британскому изданию The Guardian, что дал российской стороне год на изменение пунктов Минских соглашений. По его словам, если Россия не изменит Минские договоренности, то Украина будет вынуждена их покинуть.

Заявление украинского лидера RT прокомментировал политолог Юрий Светов, назвавший поведение Зеленского "надуванием щек" и шантажом.