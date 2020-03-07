Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал британскому изданию The Guardian, что дал российской стороне год на изменение пунктов Минских соглашений. По его словам, если Россия не изменит Минские договоренности, то Украина будет вынуждена их покинуть.
Заявление украинского лидера RT прокомментировал политолог Юрий Светов, назвавший поведение Зеленского "надуванием щек" и шантажом.
"Конечно, в определённой мере это шантаж и надувание щёк. Взглянем на ситуацию - всё же производно от внутреннего положения. Внутреннее положение показывает: рейтинг Зеленского упал почти в два раза, невыплаты шахтёрам так и висят, рост цен, падение промышленности, то есть вещи, которые были заявлены, не выполнены", - пояснил политолог.
Британские медики назвали самый ранний признак рака поджелудочной железы.