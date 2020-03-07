Захарова о заявлении Зеленского: "Вырви шнур, выдави стекло"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление украинского лидера Владимира Зеленского. Ранее он в интервью британскому изданию The Guardian рассказал, что поставил России ультиматум на изменение Минских соглашений.

По словам президента Украины, страна покинет формат Минских соглашений, если они не будут изменены в течение года.

Захарова припомнила предупреждающую надпись, которую пишут на окнах общественного транспорта, а также указала украинскому президенту, что изменить пункты Минских соглашений может и получиться, а выйти - точно нет.