Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление украинского лидера Владимира Зеленского. Ранее он в интервью британскому изданию The Guardian рассказал, что поставил России ультиматум на изменение Минских соглашений.
По словам президента Украины, страна покинет формат Минских соглашений, если они не будут изменены в течение года.
Захарова припомнила предупреждающую надпись, которую пишут на окнах общественного транспорта, а также указала украинскому президенту, что изменить пункты Минских соглашений может и получиться, а выйти - точно нет.
Британские медики назвали самый ранний признак рака поджелудочной железы.