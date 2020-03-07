США отменили пошлины на медицинские товары из Китая

Белый дом утвердил отмену торговых пошлин на медицинские товары из Китая. Это коснется средств индивидуальной медицинской защиты. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Издание утверждает, что производство медицинских масок и перчаток имеет ограниченный ресурс. Также власти не хотят использовать товары, которые производятся в странах третьего мира.