Белый дом утвердил отмену торговых пошлин на медицинские товары из Китая. Это коснется средств индивидуальной медицинской защиты. Об этом сообщило издание Bloomberg.
Издание утверждает, что производство медицинских масок и перчаток имеет ограниченный ресурс. Также власти не хотят использовать товары, которые производятся в странах третьего мира.
"Дополнительные пошлины на такие продукты могут нанести серьезный финансовый ущерб и увеличить расходы для поставщиков медицинских услуг и их клиентов в Соединенных Штатах", - утверждают в администрации президента США.
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