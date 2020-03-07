Билл Клинтон рассказал о романе с Моникой Левински

Бывший президент США Билл Клинтон назвал причину, по которой завел роман со стажеркой в Белом доме Моникой Левински в 1995 году. Об этом он рассказал в документальном фильме о своей жене Хиллари. Клинтон назвал произошедшее "непростительной ошибкой".

По словам экс-президента, роман с 22-летней девушкой стал для него способом снять стресс, который накопился из-за работы в Белом доме. Сама Хиллари Клинтон призналась, что не могла поверить в измену мужа.