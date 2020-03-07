У коронавируса нового типа обнаружили первые мутации

Коронавирус нового типа успел мутировать за непродолжительный срок распространения. У заболевших в начале текущего года болезнь протекала не так выражено. Примечательно, что изменились многие симптомы, указывающие на наличие недуга.

Инфицированные в период с 16 по 22 января испытывали слабость, боль в мышцах, а также страдали от высокой температуры. У них наблюдался низкий уровень лимфоцитов в крови. Однако у заболевших в период с 23 по 29 января эти симптомы проявлялись не так явно, либо не проявлялись вообще. Их беспокоили кашель, диарея, тошнота и тяжесть в груди.