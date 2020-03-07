Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

У коронавируса нового типа обнаружили первые мутации

Мир

Коронавирус нового типа успел мутировать за непродолжительный срок распространения. У заболевших в начале текущего года болезнь протекала не так выражено. Примечательно, что изменились многие симптомы, указывающие на наличие недуга.

Инфицированные в период с 16 по 22 января испытывали слабость, боль в мышцах, а также страдали от высокой температуры. У них наблюдался низкий уровень лимфоцитов в крови. Однако у заболевших в период с 23 по 29 января эти симптомы проявлялись не так явно, либо не проявлялись вообще. Их беспокоили кашель, диарея, тошнота и тяжесть в груди.

мутация симптомы эпидемия коронавирус
Последние материалы
Зеленский не будет возобновлять подачу воды в Крым
Пошутил: Нурмагомедов заявил, что разобьет автомобиль главы UFC
Китай одобрил тест-систему быстрой диагностики на коронавирус
В саудовской королевской семье прошли аресты
Зеленский обвинил Макрона в "опасном сближении" с Москвой
Дочь Валерии получила паспорт с новым именем
В России изменятся правила выдачи лицензии на оружие
Украина укрепит флот списанными американскими кораблями
Apple может перевести сотрудников на удаленный формат работы
Кабмин выделил средства на выплаты к 75-летию Победы
Популярное
Здоровье
Онкологи назвали самый ранний симптом рака поджелудочной железы

Британские медики назвали самый ранний признак рака поджелудочной железы.

Онкологи назвали самый ранний симптом рака поджелудочной железы
Эксперт рассказал о позиции Путина на переговорах с Эрдоганом
Ближний Восток
Эксперт рассказал о позиции Путина на переговорах с Эрдоганом
Новости спорта
Швейцарский адвокат назвал подписи Родченкова "не аутентичными"
Мир. Новости мира
Вторая смерть "Титаника": опубликовано видео его разрушающихся обломков
Соломон Соловьев Конкретика-смерть. Абстракция-жизнь - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Юбилейный угар: на Масленицу съели "знамя Победы" Василий Амирджанов Любовь Степушова Снова миллионы беженцев? Европа обсуждает ответ Эрдогану Любовь Степушова
Комментарии
Конституционный хайп: формулировки с поправками на ветер
Жительница Иваново рассказала о желании выйти замуж за Путина
Александр Собянин: коронавирус - это "боевой вирус" Третьей мировой войны
Зачем Белоруссия проводит совместные учения с НАТО
Зеленский обвинил Макрона в "опасном сближении" с Москвой
Японские специалисты доказали наличие инопланетной жизни во Вселенной
Анастасия Волочкова решила перейти на парики
Жительница Иваново рассказала о желании выйти замуж за Путина
Анастасия Волочкова решила перейти на парики
Жительница Иваново рассказала о желании выйти замуж за Путина
Жительница Иваново рассказала о желании выйти замуж за Путина
В новой Конституции чиновникам разрешат иметь недвижимость за границей
Досрочные выборы в Госдуму: на словах все против. А на деле?
Жительница Иваново рассказала о желании выйти замуж за Путина
ВОЗ: коронавирус не исчезнет с приходом лета
Анастасия Волочкова решила перейти на парики
Японские специалисты доказали наличие инопланетной жизни во Вселенной
Анастасия Волочкова решила перейти на парики
Эксперт: ЗРК С-200 в Идлибе бессильны против F-16
Досрочные выборы в Госдуму: на словах все против. А на деле?
Депутат Госдумы отчитался о посещении несуществующего роддома
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ