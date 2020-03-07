Зеленский не будет возобновлять подачу воды в Крым

В Киеве считают, что власть должна защищать своих граждан, однако к теме возобновления подачи воды в Крым это не относится. На Украине существует фантомное ведомство под названием "Представительно президента Украины в Крыму". Именно это ведомство считает, что в Крым нельзя возобновлять поставку воды, поскольку это "ослабит давление на Россию".

В "представительстве" считают, что, согласно нормам международного права, обязанность обеспечивать комфортные условия для жителей Крыма сейчас лежит на Российской Федерации.