Китай одобрил тест-систему быстрой диагностики на коронавирус

В Китай была одобрена стресс-система, предназначенная для быстрой диагностики на коронавирус нового типа. Соответствующее решение было вынесено Национальным управлением Китая по контролю над медицинскими изделиями.

Ранее система была разработана группой ученых из Сямыньского университета. Клиническое исследование тест-системы проводилось в специальных клиниках Уханя для инфицированных коронавирусом. Аналогичная тест-система была одобрена и в Евросоюзе. Китай уже поставил по одному набору систем в Австрию, Нидерланды и Италию.