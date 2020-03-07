Зеленский обвинил Макрона в "опасном сближении" с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил французского лидера Эмманюэля Макрона в "опасном сближении" с Россией. Украинского лидера беспокоит то, что Франция хочет наладить отношения с РФ и "играть на два фронта".

Зеленский посоветовал своему французскому коллеге брать пример с Ангелы Меркель, которая всецело поддерживает Украину и изолируется от России из-за ее действий в отношении Украины. О такой позиции украинского президента рассказало издание The Guardian.