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Зеленский обвинил Макрона в "опасном сближении" с Москвой

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил французского лидера Эмманюэля Макрона в "опасном сближении" с Россией. Украинского лидера беспокоит то, что Франция хочет наладить отношения с РФ и "играть на два фронта". 

Зеленский посоветовал своему французскому коллеге брать пример с Ангелы Меркель, которая всецело поддерживает Украину и изолируется от России из-за ее действий в отношении Украины. О такой позиции украинского президента рассказало издание The Guardian.

россия украина франция сближение эмманюэль макрон владимир зеленский
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