Facebook запретил рекламу о продаже медицинских масок

Компания Facebook была вынуждена запретить рекламу о продаже медицинских масок из-за возможных спекуляций на фоне распространения коронавируса нового типа. О решении сообщил руководитель отдела менеджмента продукции Роб Литерн.

"Мы запрещаем рекламу и размещение списков предлагаемых к продаже медицинских масок. Мы тщательно отслеживаем COVID-19 и будем вносить необходимые обновления в свои правила, если заметим, что люди пытаются воспользоваться в своих целях чрезвычайным положением в области общественного здравоохранения", - написал Литерн на своей странице в соцсети.