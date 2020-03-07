Во Всемирной организации здравоохранения считают, что коронавирус нового типа не перестанет распространяться среди населения планеты к лету текущего года. Об этом в беседе с журналистами сообщил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Мы должны признать, что вирус может сохранить способность распространяться. Это ложная надежда - утверждать, что это коронавирус исчезнет летом, как сезонный грипп. Мы надеемся, что это произойдет, это стало бы неожиданной удачей, но мы не спешим делать такое предположение, потому что нет никаких доказательств", - пояснил представитель организации.
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