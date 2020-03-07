ВОЗ сделала неутешительный прогноз по эпидемии коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что коронавирус нового типа не перестанет распространяться среди населения планеты к лету текущего года. Об этом в беседе с журналистами сообщил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.