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Источник Правда.Ру

В Германии оценили роль России при решении ситуации в Идлибе

Мир

Российское влияние на режим Асада гарантирует безопасность населения Идлиба. Такое мнение высказал глава МИД Германии Хайко Маас.

Он уверен, что предпринятые Россией меры по обеспечению безопасности местного населения гарантируют оказание гуманитарной помощи.

"Мы хотим, чтобы эти гарантии безопасности были обеспечены, и, честно говоря, эти гарантии могут быть предоставлены только Россией с помощью влияния на режим Асада", — заявил немецкий министр журналистам.

Напомним, что в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня, о котором в ходе вчерашних переговоров договорились президенты России и Турции. Также Владимир Путин и Реджеп Эрдоган решили организовать коридор безопасности, по которому будет доставляться гуманитарная помощь.

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