Украинский юрист: Майдан-2014 был переворотом

Украинский адвокат Валентин Рыбин заявил о том, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, на востоке страны идет гражданская война, а Крым никогда не вернется обратно.

По его словам, украинские полицейские, которые противостояли демонстрантам на Майдане в 2013 году, были героями.

"Это был государственный переворот, в котором участвовали радикальные националистические группировки, финансируемые олигархами, в том числе из-за рубежа", — говорит он о событиях, которые привели к свержению президента Виктора Януковича.

Журналист Ладислав Генек из издания MF DNES побеседовал с Рыбиным, которого на Украине считают защитником "террористов и сепаратистов". Адвокат отметил, что среди его клиентов есть врачи, которых обвинили в измене, генералы служб безопасности, которые не приняли переворота 2014 года, а также те, кто (с той или с другой стороны) взялся за оружие и попытался каким-то образом воспрепятствовать евромайдановскому перевороту.

Что рассказал юрист и свидетель Евромайдана

Рыбин отметил, что в 2014 году в Киеве имел место насильственный захват власти. Действующего тогда президента страны Виктора Януковича предало его окружение. Все это привело к к тому, что участники Евромайдана бросали в представителей сил правопорядка камнями и бутылками с зажигательной смесью, а кроме того, стреляли в них.

То, что это был госпереворот, убедительно доказывает тот факт, что новые власти сразу же протащили закон об амнистии, заявил эксперт. Она распространилась на участников насильственных, а зачастую и преступных действий, которые в украинском законодательстве квалифицируются как насильственный захват власти и нарушение конституционного порядка.

Рыбин не согласился с характеристикой России действий украинцев как авторов "фашистского переворота". Но активистами там действительно являлись представители радикальных националистов. Их финансировали украинские олигархи, а после переворота средства поступали и из государственного бюджета, и из-за рубежа, в частности, от Сороса.

Почему украинский народ "повелся" на Евромайдан-2014

Последний постоянно стремится к изменению режима в России и поддерживает все, что может создать ей проблемы. Он хочет вернуть политическую ситуацию в России в 90-е, когда она устраивала Соединенные Штаты, либеральные элиты и самого Сороса.

Что касается мирных жителей — участников протестов, то, по словам Рыбина, люди уже больше не могли терпеть нищету. Они хотели нормальных условий для достойного существования.

Также народ видел, что представители власти президента Януковича заботятся исключительно о собственном обогащении. А деятельность тогдашней администрации Обамы не могла пройти бесследно. Только в активность заместителя госсекретаря США Виктории Нулланд и вице-президента Джо Байдена были влиты миллионы долларов.

При этом Европейский союз сыграл роль активного наблюдателя и не возражал против насилия в отношении представителей правопорядка. А на Украине с ноября 2013 по февраль 2014 года были ранены 919 сотрудников правопорядка. Из них 257 получили тяжелые ранения. Чаще всего это были ожоги от зажигательных смесей, а также кислоты и других химических веществ… 205 полицейских получили огнестрельные ранения. 23 сотрудника служб безопасности погибли.

"Небесная сотня" оказалась наполовину фальшивой

Рыбин напомнил, что около половины из 112 "Героев Украины" не имели никакого отношения к событиям на Майдане. Он добавил, что стрелявшие на Майдане уже установлены, но ответственности никто не понес, при том, что закон об амнистии освободил от уголовного преследования всех участников переворота, а полицейские под эту амнистию не попали. Полиция новой Украины понимает, что ее могут предать в любой момент, и ни о каком согласии в обществе речи быть не может.

Тем не менее годы спустя националисты даже не попали в парламент, а президентская партия "Слуга народа" получила абсолютное конституционное большинство. Украина и Россия начали постепенно согласовывать позиции, уже состоялись два массовых обмена пленными.

Что касается Путина и его позиции по Донбассу, то Россия играет очень важную роль, поскольку нужно сделать так, чтобы Украина выполняла соответствующие пункты Минских договоренностей.

На вопрос журналиста, поставляет ли Россия сепаратистам в Донецке и Луганске оружие, Рыбин напомнил, что Украине оружие поставляют Соединенные Штаты совершенно открыто. А вопрос Крыма теперь бессмысленно даже поднимать, как как полуостров потеряли представители той власти, которая установилась вследствие переворота на Майдане, подытожил юрист.