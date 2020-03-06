Украинский адвокат Валентин Рыбин заявил о том, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, на востоке страны идет гражданская война, а Крым никогда не вернется обратно.
По его словам, украинские полицейские, которые противостояли демонстрантам на Майдане в 2013 году, были героями.
"Это был государственный переворот, в котором участвовали радикальные националистические группировки, финансируемые олигархами, в том числе из-за рубежа", — говорит он о событиях, которые привели к свержению президента Виктора Януковича.
Журналист Ладислав Генек из издания MF DNES побеседовал с Рыбиным, которого на Украине считают защитником "террористов и сепаратистов". Адвокат отметил, что среди его клиентов есть врачи, которых обвинили в измене, генералы служб безопасности, которые не приняли переворота 2014 года, а также те, кто (с той или с другой стороны) взялся за оружие и попытался каким-то образом воспрепятствовать евромайдановскому перевороту.
Рыбин отметил, что в 2014 году в Киеве имел место насильственный захват власти. Действующего тогда президента страны Виктора Януковича предало его окружение. Все это привело к к тому, что участники Евромайдана бросали в представителей сил правопорядка камнями и бутылками с зажигательной смесью, а кроме того, стреляли в них.
То, что это был госпереворот, убедительно доказывает тот факт, что новые власти сразу же протащили закон об амнистии, заявил эксперт. Она распространилась на участников насильственных, а зачастую и преступных действий, которые в украинском законодательстве квалифицируются как насильственный захват власти и нарушение конституционного порядка.
Рыбин не согласился с характеристикой России действий украинцев как авторов "фашистского переворота". Но активистами там действительно являлись представители радикальных националистов. Их финансировали украинские олигархи, а после переворота средства поступали и из государственного бюджета, и из-за рубежа, в частности, от Сороса.
Последний постоянно стремится к изменению режима в России и поддерживает все, что может создать ей проблемы. Он хочет вернуть политическую ситуацию в России в 90-е, когда она устраивала Соединенные Штаты, либеральные элиты и самого Сороса.
Что касается мирных жителей — участников протестов, то, по словам Рыбина, люди уже больше не могли терпеть нищету. Они хотели нормальных условий для достойного существования.
Также народ видел, что представители власти президента Януковича заботятся исключительно о собственном обогащении. А деятельность тогдашней администрации Обамы не могла пройти бесследно. Только в активность заместителя госсекретаря США Виктории Нулланд и вице-президента Джо Байдена были влиты миллионы долларов.
При этом Европейский союз сыграл роль активного наблюдателя и не возражал против насилия в отношении представителей правопорядка. А на Украине с ноября 2013 по февраль 2014 года были ранены 919 сотрудников правопорядка. Из них 257 получили тяжелые ранения. Чаще всего это были ожоги от зажигательных смесей, а также кислоты и других химических веществ… 205 полицейских получили огнестрельные ранения. 23 сотрудника служб безопасности погибли.
Рыбин напомнил, что около половины из 112 "Героев Украины" не имели никакого отношения к событиям на Майдане. Он добавил, что стрелявшие на Майдане уже установлены, но ответственности никто не понес, при том, что закон об амнистии освободил от уголовного преследования всех участников переворота, а полицейские под эту амнистию не попали. Полиция новой Украины понимает, что ее могут предать в любой момент, и ни о каком согласии в обществе речи быть не может.
Тем не менее годы спустя националисты даже не попали в парламент, а президентская партия "Слуга народа" получила абсолютное конституционное большинство. Украина и Россия начали постепенно согласовывать позиции, уже состоялись два массовых обмена пленными.
Что касается Путина и его позиции по Донбассу, то Россия играет очень важную роль, поскольку нужно сделать так, чтобы Украина выполняла соответствующие пункты Минских договоренностей.
На вопрос журналиста, поставляет ли Россия сепаратистам в Донецке и Луганске оружие, Рыбин напомнил, что Украине оружие поставляют Соединенные Штаты совершенно открыто. А вопрос Крыма теперь бессмысленно даже поднимать, как как полуостров потеряли представители той власти, которая установилась вследствие переворота на Майдане, подытожил юрист.
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