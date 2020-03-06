Китай отстранился от переговоров по вооружению

Власти Китая отказываются участвовать в трехсторонних переговорах по вооружению. В диалоге будут участвовать только Россия и США.

Представители МИД Китая отметили, что для участия в переговорах третьих сторон, США должны сначала ответить России по продлению договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

"Китай уже много раз повторял, что мы не намерены присоединяться к так называемым трёхсторонним переговорам по контролю над вооружениями между Россией, Китаем и США, и эта позиция достаточно чёткая", — заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Чжао Лицзянь.

При этом в Пекине подчеркивают, что Китай участвует в международных усилиях по ядерному разоружению.