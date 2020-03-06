Дети пособников террористов депортированы из Ирака

82 ребенка депортированы из Ирака. Власти страны отправили их в Азербайджан.

Родители этих малышей замешаны в пособничестве террористам.

"Министерство иностранных дел Ирака приняло участие в депортации 82 детей в Азербайджан, которые находились в заключении вместе со своими матерями", — заявили в МИД Ирака.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в зоне боевых действий Сирии и Ирака остаются тысячи детей, которые являются гражданами других государств. По оценке детского омбудсмена России Анны Кузнецовой, в Ираке таких детей около 500 человек.