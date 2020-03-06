Финансовую помощь готов оказать Всемирный банк Грузии. Такое предложение стало актуально в связи с распространением коронавируса.
Сейчас в стране зарегистрировано шесть случаев опасного заболевания.
"Если Грузии нужна финансовая помощь в связи с коронавирусом, мы всегда готовы помочь", — заявил региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьян Молинеус.
Он подчеркнул, что распространение коронавируса — серьезная угроза для экономики всех стран мира. Развивающимся странам на борьбу с коронавирусом Всемирный банк выделил 12 миллиардов долларов.
Между тем серьезные финансовые потери из-за эпидемии несут туроператоры. В ближайшее время без работы могут остаться 5-7 миллионов человек, которые сейчас работают в туристической отрасли.
ИноСМИ высоко оценили возможности гиперзвуковой ракеты "Циркон".