Захарова: "Задержание Красиловой – пример охоты на россиян"

Охотой на российских граждан назвала арест россиянки в Испании официальный представитель МИД России Мария Захарова. Шестого марта она ответила на вопросы журналистов.

Одним из них была ситуация с переводчицей из России Олесей Красиловой, которую задержали в Испании 21 февраля.

"Задержание Красиловой — ещё один пример охоты на российских граждан, которую США развязали по всему миру. Надеемся, что испанские власти займут принципиальную и правовую позицию в этом деле, которое будет иметь прямые последствия для наших двусторонних связей", — подчеркнула Захарова.

Сейчас российские дипломаты работают над освобождением россиянки. В Мадрид отправились адвокаты Россельхознадзора, которые будут защищать Красилову. В этом ведомстве работает переводчица.

МИД России также направил в МИД Испании ноту протеста, в которой