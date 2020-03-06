Власти 118 стран мира ограничили въезд на свои территории гражданам Южной Кореи. Таким образом политики пытаются не допустить распространения коронавируса.
43 страны полностью запретили въезд южнокорейцам. В 31 стране введен дополнительный карантин для всех, кто приезжает из Кореи. В 44 странах карантинные меры в отношении приезжающих усилили.
Среди последних к странам, запретившим въезд на свою территорию, присоединились Австралия, Турция, Сингапур.
В России завершился карантин для жителей Якутии, которые вернулись из Южной Кореи. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, результаты тестов у всех отрицательные.
ИноСМИ высоко оценили возможности гиперзвуковой ракеты "Циркон".