118 стран запретили въезд на свою территорию гражданам Кореи

Власти 118 стран мира ограничили въезд на свои территории гражданам Южной Кореи. Таким образом политики пытаются не допустить распространения коронавируса.

43 страны полностью запретили въезд южнокорейцам. В 31 стране введен дополнительный карантин для всех, кто приезжает из Кореи. В 44 странах карантинные меры в отношении приезжающих усилили.

Среди последних к странам, запретившим въезд на свою территорию, присоединились Австралия, Турция, Сингапур.

В России завершился карантин для жителей Якутии, которые вернулись из Южной Кореи. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, результаты тестов у всех отрицательные.