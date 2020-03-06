На депутата Верховной Рады Бужанского напали после телеэфира

Депутата Верховной Рады Максима Бужанского забросали яйцами. ЧП произошло накануне вечером у здания телекомпании, где политик участвовал в съемках телепередачи.

О происшествии на своей странице в социальной сети рассказал сам пострадавший:

"Толпа персонажей, человек 35-40, с битами, представившихся ветеранами полка "Азов"… с помощью нескольких яиц одержала убедительную победу над моим костюмом", — говорится в тексте поста.

Ранее сообщалось, что депутатам партии "Слуга народа" запретили общаться с российскими СМИ. На украинских журналистов запрет не распространяется.