Регулярные рейсы на Хоккайдо отменены

Регулярные рейсы на японский остров Хоккайдо отменили. Об этом сообщает авиакомпания "Аврора".

Самолеты по этому направлению не будут летать с 6 марта.

"Авиакомпания "Аврора", входящая в группу "Аэрофлот", согласно распоряжению Министерства транспорта России с 6 марта 2020 года временно приостановила выполнение регулярных рейсов по маршруту "Южно-Сахалинск — Саппоро — Южно-Сахалинск", — говорится на сайте перевозчика.

Пассажиры, у которых билеты приобретены на даты с 7 по 28 марта, могут получить возврат денег. Также можно изменить дату вылета на более поздний срок.

МИД России рекомендовал россиянам отказаться от поездок на Хоккайдо. На острове обострилась ситуация с коронавирусом, власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что, по данным ВОЗ, за сутки коронавирусом в мире заразились 2241 человек.