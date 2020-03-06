Граждане Южной Кореи все больше доверяют своему президенту

Мун Чжэ Ин вызывает все больше доверия у граждан своей страны. Уровень одобрения его политики вырос до 44%.

При этом тех, кто деятельность главы государства оценивает негативно, по-прежнему много: 48%. Неделю назад он был на три процента выше.

Уровень доверия ранее составлял 42%. Остальные опрошенные воздержались от ответа.

Положительное влияние на настроение граждан оказывает оперативная борьба с коронавирусом и прозрачность действий правительства.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что власти страны стараются повысить уровень доверия граждан, участвуя в саммитах и встречаясь с главами других государств. 15 апреля в Южной Корее пройдут парламентские выборы.