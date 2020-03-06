Гватемала усилила пограничный контроль из-за коронавируса

Пограничный контроль усилили в Гватемале. Причиной тому стало распространение коронавируса в мире.

В стране опасное заболевание признали стихийным бедствием и объявили особые условия. Как написал в своем микроблоге гватемальский президент Алехандро Джамматеи, соответствующий указ уже подписан и немедленно вступил в действие.

Сейчас в Гватемале коронавирус не зарегистрирован, но опасное заболевание диагностировано у жителей соседних Мексики и Коста-Рики.

А власти Египта запретили въезд в страну гражданам Катара. Запрет, вступивший в силу 6 марта, касается даже тех, кто живет в Египте. Ранее власти Катара запретили пускать в стране граждан Египта.