Американская база в Польше под угрозой: в лесу вокруг много зверей

Американские военные всерьез боятся диких животных, обитающих в лесном массиве вокруг базы США, дислоцирующейся рядом с польским городком Редзиково.

Военные считают, что

"звери способны повредить ограждение и нанести вред личному составу базы".

Польские власти "прониклись проблемой" и дали добро на отстрел:

53 кабанов;

24 оленей;

10 лис;

восьми барсуков;

шести енотов;

четырех куниц;

двух хорьков.

Последних — как особо опасных хищников.

Для "дорогих друзей" польским властям ничего не жаль

Более того, руководство Поморского воеводства сняло лимиты на ограничение популяции оленей, лис, кабанов и косуль. Это означает, что военным не нужно в следующий раз подавать заявку на разрешение на уничтожение животных в районе базы, а можно "проводить необходимые меры самостоятельно".

Видимо, таким образом поляки надеются, что благодаря "бесплатному сафари" численность американских солдат-защитников будет увеличена.

А народ не согласен

С властями категорически не согласны члены польских охотничьих клубов. Они выступают против абсурдного уничтожения животных и даже направили петицию министру обороны и премьер-министру страны.