Американские военные всерьез боятся диких животных, обитающих в лесном массиве вокруг базы США, дислоцирующейся рядом с польским городком Редзиково.
Военные считают, что
"звери способны повредить ограждение и нанести вред личному составу базы".
Польские власти "прониклись проблемой" и дали добро на отстрел:
Последних — как особо опасных хищников.
Более того, руководство Поморского воеводства сняло лимиты на ограничение популяции оленей, лис, кабанов и косуль. Это означает, что военным не нужно в следующий раз подавать заявку на разрешение на уничтожение животных в районе базы, а можно "проводить необходимые меры самостоятельно".
Видимо, таким образом поляки надеются, что благодаря "бесплатному сафари" численность американских солдат-защитников будет увеличена.
С властями категорически не согласны члены польских охотничьих клубов. Они выступают против абсурдного уничтожения животных и даже направили петицию министру обороны и премьер-министру страны.
ИноСМИ высоко оценили возможности гиперзвуковой ракеты "Циркон".