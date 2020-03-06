Азербайджан начал поставки нефти в Белоруссию

Больше половины от общего объема закупленной нефти отправилась из Азербайджана в Белоруссию. Первая партия составила 90 тысяч тонн.

В конце февраля соседняя страна заключила договор с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) о закупке 160 тысяч тонн нефти.

"Отправили вчера вечером. Груз 90 тыс. тонн нефти Azeri Light", — сообщил официальный представитель SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Александр Лукашенко не намерен отказываться от российской нефти. При этом Белоруссия активно ищет новых поставщиков сырья.