Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Азербайджан начал поставки нефти в Белоруссию

Мир

Больше половины от общего объема закупленной нефти отправилась из Азербайджана в Белоруссию. Первая партия составила 90 тысяч тонн.

В конце февраля соседняя страна заключила договор с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) о закупке 160 тысяч тонн нефти.

"Отправили вчера вечером. Груз 90 тыс. тонн нефти Azeri Light", — сообщил официальный представитель SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Александр Лукашенко не намерен отказываться от российской нефти. При этом Белоруссия активно ищет новых поставщиков сырья.

нефть белоруссия азербайджан
Последние материалы
Эксперты отнесли к группе риска около 40 банков России
Дефицит медицинских масок образовался в Японии
Госсекретарь США встретится с генсеком ООН
Опять покрышки на Майдане: это ультиматум Зеленскому
На Кубке мира по биатлону в Нове-Место стартует мужской спринт
Иностранцев в Санкт-Петербурге отправили в карантин
Ситуация беспрецедентная: туроператоры России в панике
Адвокат Родченкова назвал правовую систему России отсталой
Премьер Украины Шмыгаль: никакой воды Крыму я не обещал!
Жители Перми отсудили за низкокачественные товары 26 млн рублей
Популярное
Военные новости
Аналитики Nav﻿al News сравнили удар "Циркона" с молнией

ИноСМИ высоко оценили возможности гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Аналитики Nav﻿al News сравнили удар "Циркона" с молнией
В Госдуме рассказали, когда Россию накроет эпидемия коронавируса
Общество
В Госдуме рассказали, когда Россию накроет эпидемия коронавируса
Новости спорта
Эксперт Group-IB объяснил, как были подделаны подписи Родченкова
Ближний Восток
Эксперт рассказал о позиции Путина на переговорах с Эрдоганом
Соломон Соловьев Самые обаятельные и привлекательные - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Конституционный хайп: формулировки с поправками на ветер Василий Амирджанов Любовь Степушова Снова миллионы беженцев? Европа обсуждает ответ Эрдогану Любовь Степушова
Комментарии
Премьер Украины Шмыгаль: никакой воды Крыму я не обещал!
Четыре пункта речи Путина: почему изменения сейчас
Актер Панин захотел сменить гражданство
Путин и Эрдоган нашли общий язык в сирийском вопросе
Новый премьер Украины заявил о возобновлении подачи воды в Крым
Конституционный хайп: формулировки с поправками на ветер
Досрочные выборы в Госдуму: на словах все против. А на деле?
Депутат Госдумы отчитался о посещении несуществующего роддома
Мураховский: турки перестанут хозяйничать в небе над Идлибом
Зачем Белоруссия проводит совместные учения с НАТО
Международное право, как и любое право, основано на силе
Правозащитница Монтян: Аваков - заказчик убийства Олеся Бузины
Зачем Белоруссия проводит совместные учения с НАТО
Зачем Белоруссия проводит совместные учения с НАТО
Зачем Белоруссия проводит совместные учения с НАТО
Эксперт: ЗРК С-200 в Идлибе бессильны против F-16
Адвокат Панич настаивает: подписи Родченкова поддельные
Зачем Белоруссия проводит совместные учения с НАТО
Зачем Белоруссия проводит совместные учения с НАТО
Зачем Белоруссия проводит совместные учения с НАТО
Зачем Белоруссия проводит совместные учения с НАТО
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ