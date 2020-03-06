Больше половины от общего объема закупленной нефти отправилась из Азербайджана в Белоруссию. Первая партия составила 90 тысяч тонн.
В конце февраля соседняя страна заключила договор с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) о закупке 160 тысяч тонн нефти.
"Отправили вчера вечером. Груз 90 тыс. тонн нефти Azeri Light", — сообщил официальный представитель SOCAR Ибрагим Ахмедов.
Ранее "Правда.Ру" писала, что Александр Лукашенко не намерен отказываться от российской нефти. При этом Белоруссия активно ищет новых поставщиков сырья.
ИноСМИ высоко оценили возможности гиперзвуковой ракеты "Циркон".