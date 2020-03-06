На карантинном лайнере Grand Princess находятся россияне

Россияне находятся на борту круизного лайнера Grand Princess. Они являются членами экипажа.

Всего представителей России четверо.

"Мы подтверждаем, что на борту находятся четыре гражданина России, все они — члены экипажа. В числе пассажиров россиян нет", — рассказали в пресс-службе компании-оператора Princess Cruises.

Напомним, на борту лайнера, который находится на карантине в США, обнаружили коронавирус. Один пассажир скончался. Сейчас пассажиров и членов экипажа проверяют на наличие признаков заболевания. После этого лайнеру позволят вернуться в порт Сан-Франциско.