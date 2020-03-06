Россияне находятся на борту круизного лайнера Grand Princess. Они являются членами экипажа.
Всего представителей России четверо.
"Мы подтверждаем, что на борту находятся четыре гражданина России, все они — члены экипажа. В числе пассажиров россиян нет", — рассказали в пресс-службе компании-оператора Princess Cruises.
Напомним, на борту лайнера, который находится на карантине в США, обнаружили коронавирус. Один пассажир скончался. Сейчас пассажиров и членов экипажа проверяют на наличие признаков заболевания. После этого лайнеру позволят вернуться в порт Сан-Франциско.
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