Широкий круг вопросов обсудят на встрече госсекретарь США и генеральный секретарь ООН. Встреча Майка Помпео и Антониу Гутерреша состоится 6 марта.
Как сообщила официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус, переговоры пройдут в Нью-Йорке.
"6 марта госсекретарь Помпео встретится с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем и обсудит широкий круг многосторонних вопросов", — говорится в заявлении на сайте Госдепа.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в США признали, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Такое мнение высказал Майк Помпео.
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