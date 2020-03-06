Госсекретарь США встретится с генсеком ООН

Широкий круг вопросов обсудят на встрече госсекретарь США и генеральный секретарь ООН. Встреча Майка Помпео и Антониу Гутерреша состоится 6 марта.

Как сообщила официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус, переговоры пройдут в Нью-Йорке.

"6 марта госсекретарь Помпео встретится с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем и обсудит широкий круг многосторонних вопросов", — говорится в заявлении на сайте Госдепа.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в США признали, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Такое мнение высказал Майк Помпео.