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На греческой границе расширят программы помощи мигрантам

Мир

В приграничных районах Греции из-за скопления там большого количества мигрантов, желающих попасть на территорию Евросоюза, ситуация близка к гуманитарной катастрофе.

Поэтому Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца приняла решение о расширении своих программ помощи беженцам в Греции.

Об этом сообщил Делла Лонга, официальный представитель организации.

"В качестве первого шага расширения своих гуманитарных программ в Греции мы переведем 300 тысяч швейцарских франков ($314 тысяч — прим. ред.) греческому отделению Красного Креста. Эти средства помогут коллегам подготовиться к наплыву мигрантов", — сказал он.

Красный Крест не имеет возможности работать с мигрантами

Сложность ситуации сегодня, по словам Лонга, состоит, помимо прочего, в том, что Красный Крест не имеет в Греции доступа к приграничным районам, то есть туда, где скопились мигранты, "выпущенные" из Турции.

"Мы сейчас обсуждаем с властями страны возможность работать в этих пунктах. Пока, по нашим сведениям, там обстановка, хоть и сложная, но относительно спокойная — не было пока еще столкновений между мигрантами и полицией", — говорит Делла Лонга.

Напомним, ситуация с мигрантами на границе Греции и Турции накалилась после того, как последняя отказалась от взятых на себя ранее обязательств по сдерживанию потоков беженцев из Сирии и открыла для них границу.

Руководство стран Евросоюза, в свою очередь, не готово пускать бегущих в Европу людей на свою территорию. И уже выделяет Греции деньги "на укрепление границы".

Темы греция беженцы граница евросоюз мигранты делла лонга красный крест
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На греческой границе расширят программы помощи мигрантам
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