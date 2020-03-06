ВОЗ сегодня сообщает, что коронавирус продолжает наступление: в мире зарегистрировано уже 98116 случаев заражения.
Как следует из ежедневного отчета Всемирной организации здравоохранения, по данным на 00:00 часов 6 марта, случаи инфицирования регистрируются в 85 странах. При этом, в очаге эпидемии - Китае - количество заболевших идет на спад, в других странах - растет.
Всего на сегодня вне Китая
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