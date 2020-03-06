ВОЗ: за сутки в мире коронавирусом заразились 2241 человек

ВОЗ сегодня сообщает, что коронавирус продолжает наступление: в мире зарегистрировано уже 98116 случаев заражения.

Как следует из ежедневного отчета Всемирной организации здравоохранения, по данным на 00:00 часов 6 марта, случаи инфицирования регистрируются в 85 странах. При этом, в очаге эпидемии - Китае - количество заболевших идет на спад, в других странах - растет.

Всего на сегодня вне Китая

были госпитализированы с COVID-2019 - 14768 человек,

за сутки - 2098 новых случаев заражения,

летальных исходов - 267 (из них 53 - 5 марта)

О том, как обстоят дела в КНР, читайте здесь.

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