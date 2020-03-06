Эпидемия коронавируса в Китае: статистика за сутки

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Китае продолжает показывать положительную динамику - по всей стране за сутки зафиксировано всего 143 новых случая заражения.

По данным госкомитета КНР по здравоохранению,

по состоянию на 00:00 часов 6 марта в 31 провинции материкового Китая

случаев заражения COVID- 2019 - 80 552,

находятся в больницах - 23784 человека,

из них в тяжелом состоянии - 5737,

вылечено 53726 пациентов,

летальных исходов - 3042.

За сутки