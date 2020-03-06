Эпидемия коронавируса в Китае: статистика за сутки
Ситуация с коронавирусной инфекцией в Китае продолжает показывать положительную динамику - по всей стране за сутки зафиксировано всего 143 новых случая заражения.
По данным госкомитета КНР по здравоохранению,
по состоянию на 00:00 часов 6 марта в 31 провинции материкового Китая
- случаев заражения COVID- 2019 - 80 552,
- находятся в больницах - 23784 человека,
- из них в тяжелом состоянии - 5737,
- вылечено 53726 пациентов,
- летальных исходов - 3042.
За сутки
- новых заболевших - 143,
- выздоровели - 1681,
- скончались - 30 (из них 29 - в провинции Хубэй),
- подозрение на заражение коронавирусом - 102.