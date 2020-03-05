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Обвинение Пригожина в неуважении к суду США оказалось бездоказательным

Мир

Как сообщает ФАН, федеральный судья Дэбни Фридрих не обнаружила в действиях предпринимателя Евгения Пригожина признаков неуважения к суду. Таким образом, требования стороны обвинения в отношении бизнесмена были отклонены.

Федеральный судья Дэбни Фридрих отклонила заявление обвиняющей стороны, в котором содержалось требование привлечь к ответственности компанию "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" за "неуважение" к суду. В решении отмечено, что правительство не справилось "с бременем предоставления четких и убедительных доказательств". Результатом заседания стало отклонение ходатайства прокуратуры.

"Основываясь на представленных мне документах, я не считаю, что вы удовлетворили бремя доказательств", — сказала Дэбни Фридрих, обращаясь к обвинителям на досудебном заседании.

Ранее Окружной суд округа Колумбии по инициативе прокуратуры США потребовал от Пригожина представить документацию о его распорядке дня, начиная с 1 января 2014 года. Тогда бизнесмен объяснил, что предоставить соответствующие документы не представляется возможным, поскольку расписание ведется только с начала 2018 года.

"Компания "Конкорд" никогда не вела записи моего расписания в течение периода до моего назначения генеральным директором, а я стал генеральным директором после 1 февраля 2018 года, в связи с чем в документах "Конкорда" не удалось произвести какой-либо поиск", — говорится в объяснении предпринимателя.

При этом суд установил, что материалы, предоставленные в доказательной базе ранее, могут указывать на существование подобных документов, однако в настоящее время нет ни одного факта, подтверждающего их наличие.

Стоит отметить, Окружной суд Колумбии 14 февраля вынес решение, запрещающее правительству США называть бизнесмена Пригожина "поваром Путина" в контексте дела о "вмешательстве в выборы".

До сих пор американское правительство пыталось обвинить "Конкорд" во вмешательстве в электоральные процессы. Само расследование, длившееся на протяжении двух лет, вел экс-спецпрокурор США Роберт Мюллер.

За этот период он не предоставил ни одного доказательства по соответствующему делу, обошедшемуся американским налогоплательщикам в 30 миллионов долларов. Примечательно, что после обвинений, предъявленных Мюллеру адвокатами компании "Конкорд Менеджмент и Консальтинг", специальный прокурор спешно покинул свой пост.

Темы сша конкорд евгений пригожин
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Обвинение Пригожина в неуважении к суду США оказалось бездоказательным
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