Путин и председатель Евросовета Мишель обсудили ситуацию в Идлибе

Эскалация конфликта в сирийском Идлибе стала центральной темой разговора президента России и председателя Евросовета. Владимир Путин и Шарль Мишель говорили по телефону.

Об этом сообщили в Кремле.

"Обсуждена ситуация в Сирии в свете эскалации напряженности в Идлибской зоне, вызванной агрессивными действиями террористических формирований. Особое внимание уделено гуманитарным вопросам. В этом контексте Мишель информировал о предпринимаемых мерах по предотвращению нелегальной миграции в страны Евросоюза", — говорится на сайте Кремля.

Отмечается, что оба собеседника выступают за скорейшее прекращение огня в Идлибе.

Пятого марта эту же тему Владимир Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.