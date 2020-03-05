Эскалация конфликта в сирийском Идлибе стала центральной темой разговора президента России и председателя Евросовета. Владимир Путин и Шарль Мишель говорили по телефону.
Об этом сообщили в Кремле.
"Обсуждена ситуация в Сирии в свете эскалации напряженности в Идлибской зоне, вызванной агрессивными действиями террористических формирований. Особое внимание уделено гуманитарным вопросам. В этом контексте Мишель информировал о предпринимаемых мерах по предотвращению нелегальной миграции в страны Евросоюза", — говорится на сайте Кремля.
Отмечается, что оба собеседника выступают за скорейшее прекращение огня в Идлибе.
Пятого марта эту же тему Владимир Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
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