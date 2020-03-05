Янукович останется под санкциями Еврокомиссии еще на год

Бывший президент Украины Виктор Янукович останется под санкциями Еврокомиссии. Их продлили еще на год.

Ограничения, наложенные Европой, распространяются также на соратников экс-президента.

"Сегодня совет принял решение ещё на один год, до 6 марта 2021 года, продлить действующее замораживание активов в отношении десяти человек за растрату государственных средств Украины или за злоупотребление служебным положением", — говорится в документе.

Стоит отметить, что ранее в списке было двенадцать человек. То есть в отношении двух лиц санкции сняты.

Ранее глава Минобороны ФРГ призывал ужесточить санкции против России и Сирии.