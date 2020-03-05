Бывший президент Украины Виктор Янукович останется под санкциями Еврокомиссии. Их продлили еще на год.
Ограничения, наложенные Европой, распространяются также на соратников экс-президента.
"Сегодня совет принял решение ещё на один год, до 6 марта 2021 года, продлить действующее замораживание активов в отношении десяти человек за растрату государственных средств Украины или за злоупотребление служебным положением", — говорится в документе.
Стоит отметить, что ранее в списке было двенадцать человек. То есть в отношении двух лиц санкции сняты.
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