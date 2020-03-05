У Евросоюза появились собственные кибернетические войска

Сегодня стало известно, что 4 марта в польском Загребе шесть стран, членов Евросоюза, подписали совместный меморандум о создании единых кибернетических сил быстрого реагирования.

Об этом со ссылкой на Минобороны Литвы сообщает ИА Sputnik.

Какова функция кибервойск ЕС

По данным издания, работать во вновь создаваемой структуре будут гражданские и военные специалисты Эстонии, Хорватии, Польши, Румынии, Нидерландов и Литвы (последняя — в роли руководителя объединения). Их задача — мониторить киберпространство, чтобы предупреждать кибератаки или оперативно на них реагировать, а также расследовать хакерские вмешательства и ликвидировать их последствия.

Еще семь стран — Греция, Испания, Франция, Бельгия, Италия, Финляндия и Словения — готовы присоединиться к организации позже. Пока же они закрепили за собой статус наблюдателей.