В МИДе России не видят опасности от гиперзвукового оружия США

Американцы ускорили разработку гиперзвукового оружия. К активным действиям их подтолкнула Россия.

Поэтому нет ничего удивительного и странного, что США намерены испытать свои разработки. Такое мнение высказал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

"Естественно, когда появились оценки того, что Россия значительно преуспела в этом, в США стали ускорять процессы. Это нормально, здесь никаких особых проблем не должно быть", — цитируют дипломата журналисты.

Ранее американские эксперты отметили, что США значительно отстают от России в разработке гиперзвукового оружия.