Китай поможет Южной Корее побороть коронавирус

Китайские власти и частные компании помогают Южной Корее в борьбе с коронавирусом. Они направили соседям лекарственные препараты.

Об этом сообщил заместитель главы МИД КНР Ма Чжаосюй.

"Ряд регионов и предприятий КНР готовится предоставить южнокорейской стороне помощь либо уже направили её", — заявил политик.

В ближайшее время еще несколько партий медицинских препаратов передадут южнокорейской стороне. В первую очередь помощь требуется в городе Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто.

Ранее сообщалось, что правительство Южной Кореи планирует выделить дополнительно около 10 миллиардов долларов на борьбу с опасным заболеванием.