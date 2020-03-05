Генсек ООН умер в столетнем возрасте

Хавьер Перес де Куэльяр скончался 5 марта. Он был генеральным секретарем ООН.

Дипломат из Перу умер от старости. Об этом сообщил его сын. На момент смерти дипломату было 100 лет.

Пост генерального секретаря ООН Хавьер Перес де Куэльяр занимал с 1982 по 1991 годы.

Действующий генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования семье и близким скончавшегося коллеги.