Хавьер Перес де Куэльяр скончался 5 марта. Он был генеральным секретарем ООН.
Дипломат из Перу умер от старости. Об этом сообщил его сын. На момент смерти дипломату было 100 лет.
Пост генерального секретаря ООН Хавьер Перес де Куэльяр занимал с 1982 по 1991 годы.
Действующий генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования семье и близким скончавшегося коллеги.
"Я глубоко опечален кончиной моего предшественника Хавьера Переса де Куэльяра. Я выражаю глубочайшие соболезнования семье господина Переса де Куэльяра, перуанскому народу и многим другим людям во всём мире, чьи жизни были связаны с замечательным и сострадательным мировым лидером", — сказал Гутерреш.
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